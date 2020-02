Flörsheim am Main

Bei Arbeiten bricht Feuer in Wertstoffsortieranlage aus

12.02.2020, 19:13 Uhr | dpa

In einer Wertstoffsortieranlage in Flörsheim ist am Mittwoch ein Feuer ausgebrochen. Bei Rückbau- beziehungsweise Montagearbeiten habe ein Förderband Feuer gefangen, sagte eine Sprecherin der Rhein-Main Deponie GmbH (RMD). Am Nachmittag sei der Brand unter Kontrolle gewesen. Es seien keine Menschen verletzt worden. Das Gebäude stand laut RMD leer. Während der Löscharbeiten sei der Regenwasserabfluss auf dem Gelände gestoppt gewesen, damit das Löschwasser nicht in einen nahen Bach fließen konnte. Es wurde in die Flörsheimer Kläranlage geleitet. "Wie hoch der Schaden sein wird, müssen wir erst durch ein Gutachten klären", sagte Heino von Winning, Geschäftsführer der Rhein-Main Deponie GmbH.