Weißenfels

MBC-Bastketballer überraschen gegen Vechta

12.02.2020, 21:20 Uhr | dpa

Der Syntainics MBC aus Weißenfels hat in der Basketball-Bundesliga erstmals seit November wieder einen Sieg gefeiert. Das Team von Trainer Björn Harmsen bezwang Rasta Vechta am Mittwoch vor 2100 Zuschauern 88:87 (50:41) und verbuchte damit seinen dritten Saisonsieg. Mit dem Erfolg zog der MBC im Abstiegskampf nach Siegen mit Hamburg und Bonn gleich. Gegen beide Mannschaften spielt der MBC in der Rückrunde noch zu Hause.

Im Gegensatz zum 88:84 in Vechta, dem bisher letzten MBC-Sieg Ende November, kam das Team aus Sachsen-Anhalt im zweiten Aufeinandertreffen besser ins Spiel und führte zeitweise mit 16 Punkten. Playoff-Kandidat Vechta fing sich jedoch und verkürzte in einer packenden Schlussphase 35 Sekunden vor dem Ende auf nur einen Zähler. David Brembly ragte aus einer starken MBC-Mannschaft mit 23 Punkten heraus. Bei den Gästen glänzte Trevis Simpson mit 26 Zählern.