Dresden

Dresdner Volleyball-Frauen kassieren knappe Heimniederlage

12.02.2020, 21:35 Uhr | dpa

Die Volleyball-Frauen des Dresdner SC haben vier Tage vor dem Pokalfinale in Mannheim eine überraschende Niederlage kassiert. Der Bundesliga-Vierte unterlag vor 2700 Zuschauern in heimischer Arena den Roten Raben Vilsbiburg am Mittwochabend mit 2:3 (25:12, 24:26, 23:25, 25:21,12:15). Dabei machten sich die Schützlinge von Alexander Waibl in einer kampfbetonten Partie immer wieder mit leichten Fehlern das Leben selbst schwer.

Die Dresdnerinnen starteten sehr konzentriert und druckvoll, setzten sich dank einer Aufschlagserie von Kadie Rolfzen deutlich ab, sicherten sich souverän diesen Satz. Im zweiten Abschnitt hielten die Gäste aus Niederbayern deutlich besser dagegen. Während sich bei den Waibl-Schützlingen leichte Fehler einschlichen, vor allem in der Annahme, steigerten sich die Roten Raben in allen Bereichen.

Nachdem der DSC zwei Satzbälle vergab, erkämpften sich die Gäste den Satzausgleich. Im dritten Durchgang spielte Vilsbiburg mutig. Nach einigen Wechseln setzte sich der DSC zwar auf sechs Punkte ab, verspielte aber am Ende mit vielen Ungenauigkeiten und Fehlern dieses Polster noch. Im vierten Satz stabilisierten sich die Dresdnerinnen, erhöhten den Druck in Aufschlag und Angriff und führten mit 19:12.

Zwar kam Vilsbiburg erneut auf drei Punkte heran, aber Milica Kubura setzte beim zweiten Satzball den Schlusspunkt. Im Tiebreak zeigten die Raben am Ende die besseren Nerven und gewannen verdient nach aufopferungsvollem Spiel.