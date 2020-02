Schwerin

Risikokapital für Jungunternehmen: Glawe auf Infotour

13.02.2020, 01:10 Uhr | dpa

Etwa 40 technologieorientierte Jungunternehmen in Mecklenburg-Vorpommern haben in den zurückliegenden fünf Jahren Geld aus Risikokapitalfonds der Mittelständischen Beteiligungsgesellschaft (MBMV) als Starthilfe erhalten. Drei dieser Beteiligungen seien dabei weit vor Ablauf der Frist abgelöst worden, weil die Gründerideen private Geldgeber überzeugt hätten, hieß es. Bei einer Besichtigungstour durch mehrere dieser Start ups will sich Wirtschaftsminister Harry Glawe (CDU) heute über die Wirkung der maßgeblich vom Staat finanzierten Gründerbeihilfen informieren. Er besucht dabei Firmen in Wismar, Pepelow und Rostock.

Der 2015 aufgelegte Fonds "MBMV inno-START" war mit gut 12 Millionen Euro ausgestattet worden. Das Land steuerte dabei etwa 10,5 Millionen Euro aus EU-Töpfen bei, den Rest die 1993 gegründete private Selbsthilfeeinrichtung der Wirtschaft, MBMV. Da das Geld schon 2018 vollständig ausreichend gewesen sei, wurde "MBMV innoSTARTup" als Nachfolge-Fonds aufgelegt und mit 15 Millionen Euro ausgestattet. Die damit möglichen Beteiligungen sollen die Kapitalausstattung kleiner Unternehmen und von Existenzgründern stärken und so den Zugang zu Fremdkapital für Forschung, Entwicklung und Markterkundung erleichtern.