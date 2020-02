Wiesbaden

Minister Al-Wazir präsentiert Tourismusbilanz: Neuer Rekord

13.02.2020, 02:22 Uhr | dpa

Wirtschaftsminister Tarek Al-Wazir (Grüne) legt am (morgigen) Donnerstag (09.30 Uhr) in Wiesbaden die hessische Tourismusbilanz für das Jahr 2019 vor. Es wird erwartet, dass die Zahl der Gäste und Übernachtungen das zehnte Jahr in Folge gestiegen ist. Im Jahr 2018 waren insgesamt 15,6 Millionen Touristen und Geschäftsleute ins Land gekommen. Die Zahl der Übernachtungen in den Hotels, Pensionen und auf Campingplätzen lag bei 34,7 Millionen. Tagungs- und Kongressgäste machten dabei einen großen Teile der Gesamtsumme aus. Die meisten internationalen Gäste waren im Jahr 2018 aus den USA, den Niederlanden und China nach Hessen gekommen.