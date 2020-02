Wasungen

Polit-Chaos auch für Thüringer Narren eine Herausforderung

13.02.2020, 05:59 Uhr | dpa

Das politische Tollhaus nach der Thüringer Ministerpräsidentenwahl stellt auch die Thüringer Narren vor Herausforderungen. "Man kann das alles gar nicht so schnell aufgreifen, wie sich das entwickelt hat", sagte der Präsident des Wasunger Carneval Clubs, Martin Krieg.

Um die politischen Chaos-Tage in den Straßenumzügen zu thematisieren, sei die Zeit sehr knapp. Im Wasunger Umzug werde der mit AfD-Stimmen gewählte und bereits wieder zurückgetretene Ministerpräsident Thomas Kemmerich (FDP) aber mit mindestens einer Figur bedacht, verriet Krieg.

Die Karnevalisten in Thüringen bereiten sich derzeit auf ihren Saisonhöhepunkt vor, der am 22./23. Februar landesweit mit zahlreichen Umzügen gefeiert wird. In Thüringen gibt es rund 30 000 organisierte Narren in mehr als 330 Vereinen.