Zuzenhausen

Hoffenheimer Torhüter Baumann gegen Wolfsburg vor Rückkehr

13.02.2020, 12:33 Uhr | dpa

Stammkeeper Oliver Baumann steht vor der Rückkehr ins Tor bei der TSG 1899 Hoffenheim. Der in der Winterpause am Meniskus operierte 29-Jährige ist vor dem Bundesliga-Spiel der Kraichgauer am Samstag (15.30 Uhr/Sky) gegen den VfL Wolfsburg wieder einsatzfähig. "Wenn heute und morgen alles normal läuft, dann ist Olli unsere Nummer 1", sagte Trainer Alfred Schreuder am Donnerstag. Damit würde der 34 Jahre alte Philipp Pentke, der in seinen ersten vier Erstliga-Spielen teilweise hervorragende Leistungen zeigte, wieder ins zweite Glied rücken.

Wieder im Mannschaftstraining ist der kroatische WM-Zweite Andrej Kramaric: Der für die TSG so wichtige Stürmer fehlte zuletzt beim 0:1 in Freiburg wegen Leistenbeschwerden. Fraglich ist der Einsatz des angeschlagenen Sargis Adamyan. Zudem fehlt Dennis Geiger wegen Trainingsrückstands. Nationalspieler Sebastian Rudy kann am Samstag mit TSG-Rekordspieler Andreas Beck, der 216 mal für Hoffenheim gespielt hat, gleichziehen.