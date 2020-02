Kössen

Frauenleiche in Tiroler Keller gefunden

13.02.2020, 12:47 Uhr | dpa

In Tirol ist in einem Keller die Leiche einer Frau gefunden worden. Die Polizei schließt Fremdverschulden nicht aus, wie Katja Tersch vom Landeskriminalamt Tirol am Donnerstag der österreichischen Nachrichtenagentur APA sagte. Genaueres war zunächst noch nicht bekannt. Die Leiche wurde in der Gemeinde Kössen unweit der deutsch-österreichischen Grenze gefunden.