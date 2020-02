Homburg

Zielfahnder nehmen flüchtigen Straftäter fest

13.02.2020, 17:12 Uhr | dpa

Zielfahnder der Polizei haben in Homburg einen gesuchten Straftäter festgenommen. Der 29-Jährige war im vergangenem Dezember unter Therapieauflagen vorzeitig aus seiner Haft entlassen worden, wie die Landespolizei in Saarbrücken am Donnerstag mitteilte. Weil der Mann die Auflagen nicht eingehalten haben soll, sei die Therapie im Januar beendet worden. Daraufhin sei er untergetaucht. Der Mann war bereits 2016 und 2018 wegen Verstößen gegen das Betäubungsmittel- und das Kriegswaffenkontrollgesetz verurteilt worden.

Laut Polizei gelang die Festnahme, als der 29-Jährige am Mittwochmittag in Begleitung eines Bekannten ein Wohnhochhaus in Homburg-Schwarzenbach verließ. Jetzt ist er wieder im Gefängnis in Saarbrücken untergebracht.