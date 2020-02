Völklingen

Auto fährt gegen Fußgänger: Fahrer flüchtet

13.02.2020, 17:14 Uhr | dpa

Die Polizei sucht nach einem Unfallfahrer, der im Saarland einen Fußgänger angefahren hat. Der 61-Jährige habe dabei mehrere Prellungen erlitten und sei in ein Krankenhaus gebracht worden, teilte die Polizei in Völklingen am Donnerstag mit. Am frühen Mittwochabend hatte er in Völklingen eine Straße überqueren wollen, dabei wurde er von einem Auto erfasst und zu Boden geschleudert. Der Wagen mit französischem Kennzeichen fuhr den Angaben zufolge davon, von ihm und dem Fahrer fehlte zunächst jede Spur.