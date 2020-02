Plochingen

Zwei Verletzte in Plochingen: Polizei sucht Tatverdächtige

13.02.2020, 18:35 Uhr | dpa

Polizisten eines Spezialeinsatzkommandos in Plochingen. Foto: Kohls/SDMG/dpa (Quelle: dpa)

Die Polizei sucht nach einer Auseinandersetzung mit zwei Verletzten in Plochingen (Kreis Esslingen) nach drei Tatverdächtigen. Fünf Männer sollen an dem Streit auf offener Straße beteiligt gewesen sein, bei dem laut Polizei ein Schuss gehört wurde und ein Messer eingesetzt worden sein soll. Spezialkräfte der Polizei und ein Hubschrauber waren bei dem Einsatz am Donnerstagabend beteiligt.

Die drei Verdächtigen flüchteten zu Fuß. Nähere Informationen zur Art der Verletzungen und Hintergründen der Tat gab es zunächst nicht. "Die Fahndung läuft, wir sind mit starken Kräften vor Ort", schrieb die Reutlinger Polizei auf Twitter.

Wegen des laufenden Einsatzes wurden mehrere Straßen gesperrt. Betroffen sind laut Polizei die Bahnhofstraße, die Esslinger Straße und die Straße am Fischbrunnen. Es kam zu massiven Verkehrsbehinderungen rund um den Bahnhof. "Wenn Ihr nicht dringend in die Stadt müsst, dann bleibt am besten daheim und meidet den Bereich", informierte die Polizei im Kurznachrichtendienst.