Sinsheim

Wolfsburg in Hoffenheim zum Frauen-Bundesliga-Spitzenspiel

14.02.2020, 00:49 Uhr | dpa

Die Frauenfußball-Bundesliga startet mit dem Top-Duell zwischen dem Tabellenzweiten und dem Spitzenreiter aus der Winterpause. Die TSG 1899 Hoffenheim empfängt am heutigen Freitagabend den Titelverteidiger VfL Wolfsburg. In der Tabelle liegen die Wolfsburgerinnen mit DFB-Spielführerin Alexandra Popp mit drei Punkten Vorsprung auf das Überraschungs-Team aus Hoffenheim auf Platz eins. Der Tabellendritte FC Bayern München tritt am Sonntag bei Bayer Leverkusen an.