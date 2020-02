Wiesbaden

Ministerin Dorn stellt Forschungsförderungs-Neuerungen vor

14.02.2020, 03:14 Uhr | dpa

Das hessische Förderprogramm Loewe für Wissenschaft und Forschung soll erweitert werden. Unter anderem mit hochkarätig ausgestatteten Professuren und einem Programm für unkonventionelle innovative Forschung sollen Hessens Hochschulen im Wettbewerb um die klügsten Köpfe besser mithalten können, wie das Wissenschaftsministerium in Wiesbaden mitteilte. Ministerin Angela Dorn (Grüne) will heute in Wiesbaden die Einzelheiten erläutern. Es gehe darum, "mehr Freiheit für mutige Ideen" zu bekommen.

Loewe steht als Abkürzung für Landes-Offensive zur Entwicklung Wissenschaftlich-ökonomischer Exzellenz und ist das zentrale Forschungsförderprogramm des Landes Hessen.