Kulmbach

600 Menschen wollen gegen Höcke-Auftritt demonstrieren

14.02.2020, 03:46 Uhr | dpa

Rund 600 Menschen wollen am heutigen Freitag in Kulmbach gegen einen Auftritt des Thüringer AfD-Fraktionschefs Björn Höcke demonstrieren. In einigen Kirchen der Stadt sollen aus Protest gegen den rechtsgerichteten Politiker während dessen geplanter Rede zwischen 19.33 Uhr und 19.45 Uhr die Glocken läuten. Die gewählte Zeit spielt auf die Jahre an, in denen in Deutschland die nationalsozialistische Diktatur herrschte.

Höcke hatte zuletzt Aufsehen erregt, als mit den Stimmen der von ihm geführten AfD-Fraktion in Thüringen der FDP-Politiker Thomas Kemmerich zum Ministerpräsidenten gewählt wurde. Der Coup hatte ein politisches Beben ausgelöst.