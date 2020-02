Augustusburg

Schloß Augustusburg: 50 000 Besucher in vier Monaten

14.02.2020, 06:27 Uhr | dpa

Patrizia Meyn steht in einer 3D-Illusion in der Sonderausstellung "Ausgetrickst".. Foto: Claudia Drescher/dpa-Zentralbild/dpa (Quelle: dpa)

Die Sonderausstellung "Ausgetrickst!" auf Schloß Augustusburg erweist sich als Publikumsmagnet: Innerhalb von vier Monaten kamen bereits rund 50 000 Besucher, sagte Patricia Meyn, Geschäftsführerin der Sehenswerten Drei, der Deutschen Presse-Agentur. Die interaktive Illusionen-Ausstellung zeigt unter anderem Gemälde einer mexikanischen Künstlerin, die mithilfe einer Handy-App und Augmented Reality (eng. erweiterte Realität) lebendig werden. "Früher haben die Besucher in einem Museum Ruhe gesucht, heute suchen sie Abwechslung und Action. Also brauchen wir entsprechende Ausstellungen und zweifelsfrei die neuen Medien", so Meyn. Von den 23 Schlössern in Sachsen ist Augustusburg demnach bislang aber das einzige mit WLAN.

Zu den Sehenswerten Drei, einer 100-prozentigen Tochter des Freistaats, gehören neben dem Renaissanceschloss die Burg Scharfenstein (Erzgebirgskreis) sowie Schloss Lichtenwalde (Landkreis Mittelsachsen).