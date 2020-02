Rieneck

Unfall: Bus kommt mit Reifen über Abhang zum Stehen

14.02.2020, 17:42 Uhr | dpa

Ein filmreifes Bild hat ein Unfall am Freitagvormittag in Unterfranken abgegeben. Ein Reisebus durchbrach beim Rangieren ein Geländer und kam mit den Hinterreifen in der Luft über einem Abhang zum Stehen, wie ein Polizeisprecher am Freitag sagte. "Der Fahrer ist wohl ein bisschen zu stark aufs Gas gekommen." Bei dem Unfall in Rieneck (Landkreis Main-Spessart) wurde niemand verletzt, es waren keine Fahrgäste im Bus.