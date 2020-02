Münchberg

Autofahrer gerät im Kreis Hof auf Gegenfahrbahn und stirbt

14.02.2020, 21:51 Uhr | dpa

Ein 31-Jähriger ist am Freitag mit seinem Auto nahe Münchberg mit einem Heizöllaster kollidiert und gestorben. Er war aus ungeklärter Ursache mit seinem Wagen auf die Gegenfahrbahn geraten, wie die Polizei mitteilte. Er starb noch am Unfallort. Der 55 Jahre alte Lastwagenfahrer blieb unverletzt. Die Unfallstelle im Landkreis Hof war am Abend für mehrere Stunden gesperrt.