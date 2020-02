Bingen am Rhein

Polizei fasst Mann mit Schreckschusswaffe in Bingen

15.02.2020, 10:57 Uhr | dpa

Zeugen haben die Polizei am frühen Samstagmorgen wegen mehrerer Schüsse in der Innenstadt von Bingen alarmiert. Sie berichteten, dass ein Mann mit einer Handfeuerwaffe unterwegs sei, wie die Polizei in Bingen mitteilte. Beamte fanden vor einer Gaststätte einen 37-Jährigen, der auf die Beschreibung passte. Sie fanden bei ihm eine Schreckschusswaffe, die sichergestellt wurde. Der 37-Jährige hatte den Angaben zufolge keine Erlaubnis, die Waffe mit sich zu führen. Weil er aggressiv auf die Kontrolle reagierte, wurde er in Gewahrsam genommen. Die Ermittlungen gegen ihn laufen nun.