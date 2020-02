Leimen

Mann erleidet lebensgefährliche Verbrennungen

15.02.2020, 11:11 Uhr | dpa

Weil er mithilfe von Ethanol Holz verbrennen wollte, hat ein 40-jähriger Mann in Leimen (Rhein-Neckar-Kreis) lebensgefährliche Verbrennungen erlitten. Nach Angaben der Polizei vom Samstag wollte der Mann das Holz am Freitagabend in einem Metallgefäß verbrennen. Damit dies gut gelingt goss er immer wieder Bioethanol aus einem Kanister nach, bis dieser explodierte. Die Kleidung des 40-Jährigen fing daraufhin Feuer. Ein anwesender Freund des Mannes half die Flammen zu ersticken. Der Verletzte wurde in eine Klinik gebracht.