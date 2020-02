Böblingen

Südwest-AfD setzt Parteitag mit neuer Führung fort

16.02.2020, 03:06 Uhr | dpa

Mit Antragsarbeit und vermutlich letzten personellen Entscheidungen setzt die AfD Baden-Württemberg am heutigen Sonntag ihren Sonderparteitag in Böblingen fort. Mehr als 1000 Mitglieder hatten den ganzen Samstag Vorstandspositionen gewählt, um die Führungskrise zu überwinden.

Der Landesvorstand wurde im vergangenen Jahr geführt von Fraktionschef Bernd Gögel und dem Bundestagsabgeordneten Dirk Spaniel. Zwischen den beiden Männern tobte ein lähmender Machtkampf. Künftig steht nun die AfD-Fraktionsvorsitzende im Bundestag, Alice Weidel, an der Spitze der Südwest-AfD. Weidel versprach den Mitgliedern am Samstag, den Landesverband zu befrieden - und stellte auch eine Einbindung des völkisch-nationalistischen Flügels von Rechtsaußen Björn Höcke in Aussicht.

Am frühen Samstagabend waren in Böblingen noch mehrere Beisitzerposten offen. Am Sonntag werde man sich außerdem verschiedenen Anträgen widmen, sagte ein Parteisprecher. Auch EU-Parlamentarier Jörg Meuthen wird am Sonntag erwartet.