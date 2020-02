Aachen

Sturm bei Aachen: Baum auf Bahnstrecke

16.02.2020, 10:22 Uhr | dpa

Ausläufer des Orkantiefs "Victoria" sind am Sonntagmorgen mit schweren Sturmböen über NRW gefegt. Dabei erreichte der Wind vor allem in der Eifel und im Aachener Raum Geschwindigkeiten um die 100 Stundenkilometer, wie eine Sprecherin des Deutschen Wetterdienstes sagte. Am Morgen fiel dadurch ein Baum auf die Bahngleise zwischen Aachen Hauptbahnhof und Herzogenrath, wie die Feuerwehr mitteilte. Ein Zug musste geräumt werden. Verletzte gab es nicht. Es kam zu Verspätungen und Teilausfällen bei Regionalbahnen, wie die Deutsche Bahn berichtete.

Auch im nördlichen Sauerland war es am Sonntagvormittag sehr stürmisch. Am Abend sollte der Wind etwas abflauen. Die Meteorologen erwarteten nach Angaben der Sprecherin mit bis zu 19 Grad für die Jahreszeit sehr milde Temperaturen am Sonntag. Zum Wochenbeginn werde es wieder kühler, hieß es.