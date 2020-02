Rheda-Wiedenbrück

Zwei Jugendliche auf Krad bei Kollision schwer verletzt

16.02.2020, 13:41 Uhr | dpa

Bei der Kollision eines Krads mit einem Auto in Rheda-Wiedenbrück (Kreis Gütersloh) sind eine 17-Jährige und ein 14 Jahre alter Junge schwer verletzt worden. Der 51 Jahre alte Autofahrer habe das entgegenkommende Leichtkraftrad der 17-Jährigen beim Linksabbiegen auf einen Parkplatz übersehen, teilte die Polizei am Sonntag mit. Die Motorradfahrerin und der 14-Jährige stürzten nach dem Zusammenstoß am Samstagabend auf die Fahrbahn. Beide kamen in Krankenhäuser, Lebensgefahr bestehe nicht, hieß es.