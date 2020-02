Polizeihubschrauber-Piloten bei Einsatz geblendet

16.02.2020, 16:46 Uhr | dpa

Bei einem Polizeieinsatz in Lindenberg (Barnim) sind in der Nacht zu Sonntag Piloten eines Polizeihubschraubers vom Boden aus geblendet worden. Zwei Männer leuchteten mit starken Taschenlampen in das Cockpit, teilte die Polizeidirektion Ost am Sonntag mit. Gegen beide wird wegen gefährlichen Eingriffs in den Luftverkehr ermittelt.

Der Polizeihubschrauber war auf der Suche nach einem mutmaßlichen Autodieb, der zuvor in einem gestohlenen Laster und dann zu Fuß vor einer Polizeikontrolle geflohen war. Mithilfe einer Wärmebildkamera an Bord des Hubschraubers sei der Gesuchte zwischen Lindenberger See und Bahndamm in einem Gebüsch entdeckt worden, hieß es. Polizisten wurden zu dem Versteck gelotst und konnten den 23-Jährigen festnehmen.