Poppenhausen (Wasserkuppe)

Frontalzusammenstoß mit vier Verletzten im Kreis Fulda

16.02.2020, 19:29 Uhr | dpa

Beim Frontalzusammenstoß zweier Autos sind am Sonntag im Kreis Fulda vier Menschen verletzt worden, zwei davon schwer. Ein 36-Jähriger geriet mit seinem Wagen nahe Poppenhausen aus ungeklärter Ursache auf die Gegenfahrbahn, wie die Polizei mitteilte. Dort stieß sein Auto frontal mit dem Wagen eines 61-Jährigen zusammen. Der Unfallverursacher und sein 5-jähriger Sohn wurden leicht verletzt. Der 61-Jährige und seine 58 Jahre alte Beifahrerin kamen mit schweren Verletzungen ins Krankenhaus. Die Bundesstraße 458 war am Nachmittag an der Unfallstelle für rund zwei Stunden gesperrt.