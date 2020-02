Kalefeld

Unfall auf Festwagen: Mann beim Karneval schwer verletzt

16.02.2020, 21:05 Uhr | dpa

Beim Karneval hat sich ein 22-Jähriger auf einem Festwagen in Kalefeld (Kreis Northeim) schwer verletzt. Er stand auf einem Anhänger, der nach Ende des Umzugs eine Autobahnbrücke passieren sollte, wie die Polizei am Sonntag mitteilte. Weil er die Höhe der Unterführung nicht richtig eingeschätzt habe, sei er mit dem Kopf gegen einen Betonträger der Brücke gestoßen. Per Rettungshubschrauber wurde er am Samstag in die Uniklinik Göttingen gebracht. Er erlitt demnach schwerste Kopfverletzungen.

Bei Karnevalsfeiern sei es in der Nacht zu Sonntag in Kalefeld außerdem zu diversen - teils alkoholbedingten - Straftaten gekommen, hieß es von der Polizei. Demnach fertigten die Beamten mehrere Strafanzeigen wegen Körperverletzungen, dreimal wurden sexuelle Belästigungen angezeigt.