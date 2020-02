Leverkusen

BSV-Trainer Leun nach Sieg: "Unser bestes Saisonspiel"

17.02.2020, 05:49 Uhr | dpa

Die Handball-Frauen des Buxtehuder SV bleiben im Jahr 2020 in der Bundesliga auf Erfolgskurs. Am Sonntag gelang der Mannschaft von Trainer Dirk Leun ein 35:26 (16:11)-Erfolg bei Bayer Leverkusen und damit der fünfte Sieg im sechsten Spiel. Zugleich konnte sich der BSV für die 22:24-Niederlage aus der Hinrunde revanchieren. "Unser Matchplan in der Deckung ist voll aufgegangen", sagte Leun.

Selbst ein Schwächephase zum Ende der ersten Halbzeit brachte den BSV nicht aus dem Konzept. Kurz nach Beginn der zweiten Hälfte war das Leun-Team den Gastgeberinnen wieder deutlich enteilt. Dementsprechend betonte Leun: "Das war unser bislang bestes Saisonspiel."