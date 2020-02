Breidenbach

Mann bei Auseinandersetzung verletzt

17.02.2020, 08:44 Uhr | dpa

Nach einer Auseinandersetzung im Landkreis Marburg-Biedenkopf ist ein Mann festgenommen worden. Er habe offenbar eine Waffe gegen eine weitere Person eingesetzt, sagte ein Sprecher der Polizei am Montag. Genauer äußerte sich der Sprecher dazu zunächst nicht. Das Opfer sei verletzt worden und ins Krankenhaus gekommen. Der Vorfall ereignete sich am Sonntagabend in Breidenbach. Zu Hintergründen und Details des Streits sagten die Ermittler zunächst nichts. Zuvor hatten mehrere Medien über das Thema berichtet.