Körle

Abgebranntes Windrad weiter abgesperrt: 150 000 Euro Schaden

17.02.2020, 10:26 Uhr | dpa

Nach dem Brand eines Windrads in Nordhessen bleiben Anlage und Umfeld weiträumig abgesperrt. Die Windkraftanlage werde am Montag nochmals begutachtet, dann werde entschieden, wie es weitergehe, sagte ein Sprecher der Polizei in Homberg. Auch die nahe Kreisstraße bleibe zunächst gesperrt. Bei dem Feuer im Schwalm-Eder-Kreis waren mindestens 150 000 Euro Schaden entstanden. Die Ursache ist noch unklar.

Dass Windrad bei Körle war am Samstag in Brand geraten. Die Feuerwehr ließ es kontrolliert abbrennen, weil die Flammen hoch oben nicht zu löschen waren. Warum das Feuer an der Antriebswelle der Anlage zwischen Guxhagen und Körle ausgebrochen war, blieb vorerst unklar. Verletzte gab es nicht.