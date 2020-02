Rudolstadt

Auto überschlägt sich mehrfach: Fahrer kaum verletzt

17.02.2020, 11:56 Uhr | dpa

Nahezu unverletzt hat ein Autofahrer einen Unfall überstanden, bei dem sich sein Wagen in der Nähe von Rudolstadt mehrfach überschlagen hat. Der 32-Jährige kam am Wochenende mit seinem Auto am Ende einer Linkskurve von der Straße ab und schleuderte über den Straßengraben Richtung Feld, wie die Polizei am Montag berichtete.

Das wirkte wie eine Schanze, so dass der Wagen abhob, nach etwa 35 Metern auf den Feld aufsetzte, sich viermal überschlug und schließlich auf den Rädern zum Stehen kam. Der Fahrer blieb bei diesem stuntreifen Überschlag fast unverletzt. Bei ihm wurden laut Polizei 1,58 Promille im Atem gemessen, er kam zur Blutentnahme ins Krankenhaus.