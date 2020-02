Brüel

Zwei Verletzte bei Unfällen in Ludwigslust-Parchim

17.02.2020, 13:11 Uhr | dpa

Zwei Männer sind bei Verkehrsunfällen im Landkreis Ludwigslust-Parchim verletzt worden. Ein 36 Jahre alter Autofahrer kam am frühen Sonntagmorgen in Neu Kaliß mit seinem Wagen von der Fahrbahn ab und prallte gegen einen Baum, wie die Polizei am Montag mitteilte. Der Mann wurde leicht verletzt. Die Polizei stellte bei ihm 3,11 Promille Alkoholgehalt fest.

Ebenfalls leicht verletzte sich ein 32 Jahre alter Mann, der am Sonntagmorgen bei Brüel von der Fahrbahn abkam und sich mit seinem Auto überschlug. Bei ihm wurden 1,63 Promille festgestellt. Zwei weitere Autofahrer zogen die Beamten aus dem Verkehr, bei ihnen hatten Alkoholtests 1,35 und 1,83 Promille ergeben. Ein 19-jähriger Autofahrer wurde in Spornitz wegen Drogeneinflusses festgehalten.