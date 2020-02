Baden-Baden

Südwesten: Pharmabranche beobachtet Coronavirus-Entwicklung

17.02.2020, 13:11 Uhr | dpa

Eine weitere Ausbreitung des neuartigen Coronavirus könnte bei der baden-württembergischen Pharmaindustrie zu Engpässen führen. Sollte die Epidemie länger andauern, könne es zu einem Komplettausfall chinesischer Rohstoff- und Wirkstofflieferanten kommen, sagte Thomas Mayer, Hauptgeschäftsführer von Chemie.BW, den Verbänden der Chemie- und Pharmaindustrie in Baden-Württemberg, am Montag in Stuttgart. Dann müssten die Unternehmen Ersatz organisieren, was die Produktionskosten erhöhen würde. Es könnten auch Medikamente knapp werden. Das allerdings hänge von der weiteren Verbreitung des Virus ab.

Mayer zog für die Chemie- und Pharmaindustrie des Landes außerdem eine Bilanz des Jahres 2019, das der Branche nur ein leichtes Wachstum von 0,8 Prozent brachte. Auch für das laufende Jahr rechne man mit Stagnation. Zuwächse würden vor allem im Ausland generiert. Dennoch schätzen viele Unternehmen die Aussichten gar nicht so schlecht ein, wie eine Umfrage der Verbände unter den Mitglieder zeigt. Demnach geht gut die Hälfte der befragte Unternehmen von steigenden Umsätzen aus, knapp ein Drittel erwartet gleichbleibende Geschäfte.

Chemie.BW vertritt mit 473 Mitgliedern mehr als 90 Prozent der Unternehmen aus der Pharma- und Chemieindustrie Baden-Württembergs, die zusammen fast 110 000 Beschäftigte auf sich vereinen.