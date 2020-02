Rimbach

Jugendlicher mit Softairpistole löst Polizeieinsatz aus

17.02.2020, 13:38 Uhr | dpa

Ein Jugendlicher mit einer Softairpistole hat im Odenwald einen Polizeieinsatz ausgelöst. Der 14-Jährige habe an einem Schulgelände in Rimbach auf einer Mauer gesessen und die Waffe neben sich gelegt, teilte die Polizei in Darmstadt am Montag mit. Ein Zeuge hatte deswegen am frühen Freitagabend die Polizei alarmiert. Die Beamten nahmen den Jugendlichen vorläufig fest. Den ersten Erkenntnissen zufolge soll dem Vorfall ein Streit unter Jugendlichen vorausgegangen sein. Der 14-Jährige habe dabei einen Freund verteidigen wollen.