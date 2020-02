Paris

Pariser Minister will mit Brüssel über Alstom sprechen

17.02.2020, 20:10 Uhr | dpa

Frankreichs Wirtschafts- und Finanzminister Bruno Le Maire will mit der EU-Kommission über die beabsichtigte Übernahme des Bombardier-Zuggeschäfts durch den französischen Alstom-Konzern beraten. Ein Gespräch mit EU-Kommissions-Vizepräsidentin Margrethe Vestager sei bereits für morgen geplant, teilte Le Maire am Montagabend in Paris mit. Zuvor hatte Alstom angekündigt, das Zuggeschäft des kanadischen Konkurrenten Bombardier für einen Milliardenbetrag übernehmen zu wollen.

Le Maire begrüßte ausdrücklich den beabsichtigten transatlantischen Deal. "Das ist eine hervorragende Nachricht für Frankreich, für Europa und für Kanada", erklärte er.

Alstom war erst vor einem Jahr an Bedenken der EU-Kommission mit dem Versuch gescheitert, mit der Zugsparte von Siemens zu fusionieren. Siemens und Alstom wollten im Bahnbereich fusionieren, um im globalen Wettbewerb besser aufgestellt zu sein. Die beiden Schwergewichte nahmen dabei vor allem den weltweit größten Zughersteller aus China, CRRC, ins Visier.