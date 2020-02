Potsdam

Brandenburg zahlt weniger an DB wegen Ausfällen im Verkehr

18.02.2020, 05:45 Uhr | dpa

Wegen geringerer Leistungen im Regionalverkehr hat Brandenburg die Zahlungen an die Deutsche-Bahn-Tochter DB Regio gekürzt. Wie das Verkehrsministerium in Potsdam auf eine Anfrage aus der Linke-Landtagsfraktion mitteilte, wurden die Überweisungen allein für den RE 7 und die RB-Linien 10, 13 und 14 für die Monate Oktober und November 2019 um rund 310 000 Euro gekürzt. Nur auf der Linie RB13 (Berlin-Jungfernheide - Wustermark) wurde im Oktober die Leistung voll erfüllt. Die Linie RB10 (Berlin-Südkreuz - Nauen) erreichte im November nur 83 Prozent. Die Verbindungen RE7 (Dessau - Berlin-Stadtbahn - Wünsdorf) und RB14 (Nauen - Berlin-Schönefeld) kamen in beiden Monaten auf 91 bis 96 Prozent.