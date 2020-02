Bestensee

Netzhoppers wollen auf Tabellenplatz sieben vorrücken

18.02.2020, 10:26 Uhr | dpa

Den Netzhoppers KW-Bestensee bietet sich in der Volleyball-Bundesliga die Chance, vom neunten auf den siebenten Tabellenplatz vorzurücken. Voraussetzung dafür sind drei Punkte im Nachholspiel bei den Grizzlys Giesen am Mittwoch (18.30 Uhr/Sport1) in Hildesheim. "Das wird eine ganz heiße Kiste", sagte Manager Arvid Kinder vor der Begegnung beim Vorletzten.

Drei Spiele, drei Siege - so lautet die makellose Bilanz der Netzhoppers gegen die Giesener seit deren Aufstieg vor zwei Jahren. Allerdings konnten die Brandenburger zwei dieser drei Begegnungen erst knapp über den Tiebreak für sich entscheiden. "Das waren alles schwere, hartumkämpfte Spiele", erinnerte sich Kinder.

In der Bundesliga-Hauptrunde haben die Netzhoppers noch sechs Partien vor sich. "Wir treffen da überwiegend auf Mannschaften, die mit uns auf Augenhöhe sind", sagt Kinder. "Da müssen wir unsere Punkte holen." Fünf der sechs kommenden Gegner (Giesen, Lüneburg, Eltmann, Rottenburg, Herrsching) sind mit den Netzhoppers in der Tabelle auf Tuchfühlung, mal etwas besser platziert, mal etwas schlechter. Zwar haben die Brandenburger gegen diese Teams in der Hinrunde nur sieben von 15 möglichen Punkten geholt, verzeichnen in der zweiten Saisonhälfte jedoch einen deutlichen Aufwärtstrend.

Auch den Rückschlag zuletzt beim deftigen 0:3 daheim gegen die United Volleys Frankfurt hat die Mannschaft inzwischen verarbeitet. "Das war das dritte Spiel innerhalb einer Woche, da waren die Akkus und Köpfe einfach mal leer", sagt Kinder.