Schwerin

Fahrradfahrer bei Unfall in Schwerin schwer verletzt

18.02.2020, 10:41 Uhr | dpa

Ein Fahrradfahrer ist bei einem Unfall in Schwerin schwer verletzt worden. Ein Busfahrer übersah den 54 Jahre alten Mann nach ersten Erkenntnissen beim Abbiegen am Montagnachmittag, wie die Polizei mitteilte. Er kam mit schweren Verletzungen ins Krankenhaus, schwebt jedoch nicht in Lebensgefahr.