Altenburg

AfD-Parteibüro mit gelber Farbe beschmiert

18.02.2020, 12:17 Uhr | dpa

Ein Blaulicht leuchtet an einer Polizeistreife. Foto: Lino Mirgeler/dpa/Archivbild (Quelle: dpa)

Unbekannte haben die Schaufensterscheibe eines AfD-Wahlkreisbüros in Altenburg (Altenburger Land) mit gelber Farbe beschmiert. Die Polizei ermittle seit Montag gegen Unbekannt wegen Sachbeschädigung, teilte sie am Dienstag mit. Die Ermittler suchen Zeugen für die Tat in der Kesselgasse. Ob der Farbanschlag einen politischen Hintergrund hatte, war zunächst unklar.