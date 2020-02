Gresse

Polizei auf kilometerlange Verfolgungsjagd mit Mann

18.02.2020, 12:21 Uhr | dpa

Ein 29 Jahre alter Autofahrer hat sich eine kilometerlange Verfolgungsjagd mit der Polizei geliefert. Der Mann war am späten Montagabend zunächst wegen überhöhter Geschwindigkeit in Gresse (Landkreis Ludwigslust-Parchim) aufgefallen, wie die Polizei mitteilte. Anhaltesignale ignorierte der Fahrer. In Metlitz fuhr er demnach mit etwa 130 Stundenkilometern durch die Ortschaft. An zwei Kreuzungen soll er die Vorfahrt missachtet haben, wodurch es in einem Fall fast zu einem Unfall kam. In Boizenburg hielt der Mann schließlich an. Bei der Überprüfung entdeckte die Polizei keine Auffälligkeiten. Gegen den Mann wurde Anzeige wegen Gefährdung des Straßenverkehrs erstattet.