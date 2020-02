Dresden

Immer mehr Touristen zieht es nach Sachsen

18.02.2020, 14:35 Uhr | dpa

Sachsen verzeichnet nach Angaben des Landestourismusverbandes immer mehr Besucher. 8,5 Millionen Gäste hätten im vergangenen Jahr 20,7 Millionen Übernachtungen gebucht, teilte der Verband am Dienstag in Dresden mit. Damit habe das Land so viele Gäste begrüßen können wie nie zuvor.

In absoluten Zahlen sei die Stadt Dresden mit 2,3 Millionen Gästen und 4,7 Millionen Übernachtungen der Gewinner gewesen, gefolgt von Leipzig (1,9 Millionen Gäste und 3,6 Millionen Übernachtungen) und dem Erzgebirge (1,1 Millionen Gäste und 3,2 Millionen Übernachtungen). Zusammen hätten diese drei Ziele über 55 Prozent aller Übernachtungen verzeichnen können. Die höchste Steigerung gegenüber dem Vorjahr bei den Übernachtungen hätten Leipzig mit einem Plus von 6,7 Prozent und die Oberlausitz mit 6,3 Prozent erzielt.