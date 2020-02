Lehrberg

87-Jähriger stirbt am Steuer

18.02.2020, 15:10 Uhr | dpa

Ein 87-Jähriger ist im Landkreis Ansbach am Steuer seines Autos gestorben. Danach krachte der Wagen in Lehrberg gegen einen Baum. Die Polizei war am Dienstag zuerst von einem Unfall ausgegangen. Ein Arzt habe aber festgestellt, dass der Mann schon vor dem Aufprall tot gewesen sei, sagte ein Polizeisprecher. Mehrere Medien hatten zuvor über das Unglück zwischen den beiden Ortsteilen Schmalach und Wüstendorf berichtet.