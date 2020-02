Wiesbaden

Hessens Unternehmen positiver gestimmt als noch im Herbst

18.02.2020, 16:24 Uhr | dpa

Hessens Unternehmen schätzen ihre aktuelle und künftige Geschäftslage insgesamt besser ein als noch im vergangenen Herbst. Das geht aus einem Konjunkturbericht hervor, den der Hessische Industrie- und Handelskammertag (HIHK) am Dienstag in Wiesbaden veröffentlichte. Die Studie basiert auf Antworten von rund 2600 Unternehmen im Land. HIHK-Geschäftsführer Robert Lippmann erklärte: "Hessens Wirtschaft stabilisiert sich. Das ist angesichts der schwierigen Rahmenbedingungen ein gutes Zeichen."

Gleichzeitig bleibe der Blick in die Zukunft getrübt: Während 63 Prozent der Unternehmen von einer unveränderten Geschäftslage in den kommenden Monaten ausgehen, erwarten laut Umfrage nur 16 Prozent eine Verbesserung und 21 Prozent eine Verschlechterung. Die Unternehmen wurden zwischen Mitte Dezember 2019 und Mitte Januar befragt.

Im Branchenvergleich ist die Stimmung vor allem in der Industrie und im Handel zurückhaltend. Die hessische Industrie hat nach vorläufigen Zahlen des Statistischen Landesamts 2019 den Umsatz etwas gesteigert, die Beschäftigung ging aber gemessen am Vorjahr leicht zurück. Das Baugewerbe und die Dienstleister beurteilen das Geschäftsklima in der HIHK-Umfrage dagegen positiv.

Für 51 Prozent der hessischen Unternehmen ist der Fachkräftemangel das Hauptrisiko für die weitere wirtschaftliche Entwicklung, wie der dem Konjunkturbericht zeigt. Unter allen Branchen leidet das Baugewerbe am meisten darunter, gefolgt von Verkehrsbetrieben und dem Gastgewerbe. Die Betriebe beklagten auch eine schleppende Digitalisierung und die hohen Energiekosten in Deutschland.

Der HIHK ist die Dachorganisation der zehn Industrie- und Handelskammern in Hessen. Er vertritt mehr als 400 000 Unternehmen aller Größen und Branchen.