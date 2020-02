Flensburg

Flensburgs Handballer kämpfen um Platz 4 in Champions League

19.02.2020, 03:45 Uhr | dpa

Die Handballer der SG Flensburg-Handewitt kämpfen heute um eine gute Ausgangsposition in der K.o.-Phase der Champions League. Mit einem Sieg in der vorletzten Vorrundenpartie gegen den ungarischen Vertreter Pick Szeged (19.00 Uhr/Sky) will der deutsche Meister die Chance auf den vierten Platz in der Gruppe A wahren. Allerdings dürfen die vor der SG platzierten Dänen von Aalborg HB kein Spiel mehr gewinnen. Wegen des verlorenen direkten Vergleichs würden die Flensburger bei Punktgleichheit hinter Aalborg bleiben.

Der ungarische Vizemeister aus Szeged zeigte sich zuletzt in starker Form, gewann sein Heimspiel gegen den französischen Titelfavoriten Paris St.-Germain mit 32:29. Nach dem Liga-Heimspiel gegen die HSG Nordhorn-Lingen (29:27) und dem Champions-League-Auftritt beim norwegischen Titelträger Elverum Handball bestreiten die Flensburger die dritte Partie innerhalb von sieben Tagen: "Viele Spiele in kurzer Zeit sind anstrengend, aber wir haben Lust auf einen weiteren Kampf", sagte SG-Schlussmann Torbjörn Bergerud auf dem Twitter-Kanal seines Clubs.