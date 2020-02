Wiesbaden

Hessen: Weidetierprämie für Schaf- und Ziegenhalter

19.02.2020, 11:12 Uhr | dpa

Priska Hinz (Bündnis 90/Die Grünen), Umweltministerin in Hessen. Foto: Andreas Arnold/dpa (Quelle: dpa)

Landwirtschaftsministerin Priska Hinz (Grüne) will noch in diesem Jahr eine Weidetierprämie für Schaf- und Ziegenhalter einführen. Dafür soll eine Million Euro zur Verfügung gestellt werden, erklärte Hinz am Mittwoch im Wiesbadener Landtag. Hessen sei damit nach Thüringen und Sachsen eines der ersten Bundesländer mit einer solchen Regelung.

Die FDP-Abgeordnete Wiebke Knell bemängelte, dass im entsprechenden Antrag von CDU und Grünen der Wolf nicht vorkomme, obwohl dieser die Debatte losgetreten habe. Sie forderte, den Wolf wieder ins Jagdrecht aufzunehmen. Außerdem sollte die Landesregierung ein wissenschaftliches Gutachten zu den Auswirkungen der Wolfspopulation aufs Ökosystem in Auftrag geben.

Nach Ansicht des jagdpolitischen Sprechers der SPD-Fraktion, Heinz Lotz, ist der Antrag nur ein erster kleiner Schritt. Die tierschutzpolitische Sprecherin der Linksfraktion, Heidemarie Scheuch-Paschkewitz erklärte, Weidetierhalter müssten einen Rechtsanspruch auf die Finanzierung von Herdenschutzmaßnahmen wie Zäune erhalten. Eine Prämie werde den Niedergang der Weidetierhaltung nicht aufhalten können, bemängelte der AfD-Abgeordnete Gerhard Schenk.