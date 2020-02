Dresden

Coronavirus: Sachsen sorgt sich um Außenhandel mit China

19.02.2020, 12:47 Uhr | dpa

Sachsen sorgt sich um einen seiner größten Handelspartner: China. Denn die Ausbreitung des Coronavirus hat international Ängste vor einer Abkühlung der Weltwirtschaft geschürt. "Ein plötzlicher Abschwung könnte insbesondere die sächsischen Unternehmen aus den Branchen Automotive, Maschinenbau und Elektrotechnik treffen - denjenigen Bereichen, in denen der Waren- und Dienstleistungsaustausch mit China besonders intensiv ist", sagte Wirtschaftsminister Martin Dulig (SPD) am Mittwoch in Dresden. In besonderem Maße könnten Unternehmen betroffen sein, die über eine Niederlassung oder eine Produktionsstätte in China verfügen.