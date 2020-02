Lübeck

Günter Grass und der Fußball: WM-Tor von 2014 als Leihgabe

19.02.2020, 12:53 Uhr | dpa

Die Fußballleidenschaft von Literaturnobelpreisträger Günter Grass ist Thema einer Ausstellung, die vom 16. März an im Grass-Haus in Lübeck zu sehen sein wird. Dabei würden auch Exponate wie der WM-Ball des "Wunders von Bern" 1954 und das Originaltor des legendären Spiels zwischen Brasilien und Deutschland bei der WM 2014 gezeigt, sagte der Leiter des Grass-Hauses, Jörg-Philipp Thomsa, am Mittwoch. Im Halbfinale hatte Deutschland die brasilianische Nationalmannschaft mit 7:1 besiegt.

Daneben sollen Arbeitspläne, Manuskriptfassungen, Aquarelle und Recherchematerialien bis zum 30. August zeigen, dass Fußball auch in den Werken des Literaturnobelpreisträgers eine Rolle spielte. Die Ausstellung "Günther Grass: Mein Fußballjahrhundert" ist nach Angaben Thomsas eine Gemeinschaftsproduktion mit dem Deutschen Fußballmuseum in Dortmund, wo die Ausstellung von September an zu sehen sein wird. Zuvor hatten die "Lübecker Nachrichten" darüber berichtet.