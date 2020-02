Gotha

Radfahrer an Kreuzung angefahren und schwer verletzt

19.02.2020, 14:16 Uhr | dpa

Ein Radfahrer ist bei einem Unfall an einer Kreuzung in Gotha schwer verletzt worden. Ein Autofahrer wollte am Dienstagabend links abbiegen und erfasste dabei den entgegenkommenden Radler, wie die Polizei am Mittwoch mitteilte. Der 21-Jährige kam zur stationären Behandlung ins Krankenhaus. Der Kreuzungsbereich war gut eine Stunde lang voll gesperrt. Die Ermittlungen zum genauen Unfallhergang dauern an.