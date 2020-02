Bautzen

Sorben-Kicker bereiten sich auf Fußball-EM in Kärnten vor

19.02.2020, 15:51 Uhr | dpa

Der erweiterte Kader des sorbischen Fußballteams für die Europameisterschaft der nationalen Minderheiten (Europeada) Ende Juni in Kärnten soll bis Ende Februar Gestalt annehmen. Er besteht aus 28 Spielern, von denen Ende Mai 22 für den endgültigen Kader ausgewählt werden, teilte der Dachverband der Sorben (Domowina) am Mittwoch in Bautzen mit.

Die "Serbske mustwo" (sorbische Mannschaft) soll sich aus Ober- und Niedersorben rekrutieren. Beim Braunkohle-Cup in Cottbus hatten die Sorben-Kicker im Januar Platz vier belegt. Bei der vergangenen Europeada in Südtirol waren sie auf Platz zwölf gelandet. Damals konnten die Südtiroler den Heimvorteil nutzen und im Finale ein Team der romanischen Sprachgruppe der Okzitanier aus Frankreich 3:2 bezwingen.