Heppenheim (Bergstraße)

Mann wird in Heppenheim bedroht und rassistisch beschimpft

19.02.2020, 16:57 Uhr | dpa

Ein Unbekannter hat einen 39-Jährigen in Heppenheim (Kreis Bergstraße) mit einem Baseballschläger bedroht und rassistisch beleidigt. Der Staatsschutz ermittelt, wie die Polizei am Mittwoch mitteilte. Der Maskierte habe den Mann am frühen Morgen vor einer Halle angesprochen, in der er arbeitet. Daraufhin beschimpfte er den 39-Jährigen rassistisch. Den Angaben des Opfers zufolge hat sich ein ähnlicher Vorfall bereits vor etwa sechs Wochen ereignet. Der schwarz gekleidete Tatverdächtige wird als auffallend groß beschrieben. Die Polizei sucht nun Zeugen des Vorfalls.