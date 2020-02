Silkeborg

MT Melsungen mit zweiter Niederlage im EHF-Pokal

19.02.2020, 20:43 Uhr | dpa

Handball-Bundesligist MT Melsungen droht das Aus in der Gruppenphase des EHF-Pokals. Die Nordhessen verloren am Mittwoch beim dänischen Vertreter Bjerringbro-Silkeborg mit 31:35 (19:16) und sind nach der zweiten Niederlage in der Gruppe A mit 2:4 Punkten nur noch Dritter hinter Benfica Lissabon (4:0) und Silkeborg (4:2). Bester MT-Werfer war Nationalspieler Julius Kühn mit neun Toren.

Vier Tage nach dem 26:29 in Lissabon erwischte Melsungen den besseren Start und lag nach gut 25 Minuten beim 17:12 mit fünf Toren vorn. Doch nach der Pause drehten die Hausherren mit einem 6:0-Lauf vom 17:20 (35.) zum 23:20 (41.) innerhalb von nur sechs Minuten die Partie.