Dresden-Volleyballerinnen verlieren erstes Viertelfinalspiel

19.02.2020, 20:44 Uhr | dpa

Eine Volleyballerin in Aktion. Foto: Laurent Dubrule/epa/dpa/Symbolbild (Quelle: dpa)

Drei Tage nach dem Pokalerfolg in Mannheim haben die Volleyball-Frauen des Dresdner SC auf internationalem Parkett eine Niederlage kassiert. Das Team von Trainer Alexander Waibl verlor das Hinspiel im Viertelfinale des europäischen Challenge Cups beim griechischen Erstligisten AO Thiras Santorini mit 1:3 (25:19, 24:26, 15:25, 17:25). Allerdings haben die Elbestädterinnen am 4. März im Rückspiel in der heimischen Arena noch die Möglichkeit, mit einem klaren Sieg und dem Gewinn des "Golden Set" das Halbfinale zu erreichen.

Der DSC war gehandicapt in das Spiel gegangen, musste kurzfristig auf Nationalspielerin Camilla Weitzel (Magen-Darm-Infekt) verzichten. Dennoch diktierten die Gäste im ersten und zu weiten Teilen auch im zweiten Durchgang das Geschehen. Als sie jedoch vier Satzbälle vergaben und Santorini den Satzausgleich schaffte, verlor der fünfmalige deutsche Meister gegen eine kampfstarke und emotional agierende griechische Mannschaft völlig den Faden. Nach 101 Minuten war die Niederlage besiegelt.